Сумне видовище: на звалищі опинився майже новий Rolls-Royce за $ 330 000

Користувач соцмережі Facebook Anthony Kealy опублікував у групі Cars You Do not See Anymore фото люксвого купе Rolls-Royce Wraith, який опинився на звалищі. На жаль, автомобіль перебуває в дуже поганому стані.

В даному випадку інтерес полягає в тому, що найчастіше на звалищах можна знайти лише старі і дешеві машини. Дорогі ж і свіжі автомобілі, особливо преміального класу, опиняються в таких місцях дуже рідко – навіть в разі серйозних ДТП їх вважають за краще ремонтувати.

Rolls-Royce Wraith, який виявився на звалищі. Скріншот публікації

Але, вочевидь, у випадку з цим Rolls-Royce Wraith справи йшли настільки погано, що його не стали відновлювати. Можливо, власнику було дешевше купити новий "Роллс", ніж повертати до життя старий. Судячи з характеру пошкоджень на правому передньому крилі та передньої стійки, автомобіль постраждав від вогню.

Rolls-Royce Wraith, який виявився на звалищі. Фото: Anthony Kealy, Facebook

Rolls-Royce Wraith, який виявився на звалищі. Фото: Anthony Kealy, Facebook

У коментарях до фото авто автор вказав, що машина знаходиться на автозвалищі в місті Сталібрідж, Великий Манчестер, Велика Британія.

Rolls-Royce Wraith. Фото: cars.com

Відзначимо, що Rolls-Royce Wraith випускається з 2013 року по сьогодні. Цей один з найдорожчих автомобілів сучасності – ціни на нього стартують з $330 000.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Італії продали культовий Mercedes W123 з пробігом всього 220 км.