Сучасні українські тролейбуси вирушили до Полтави. Фото

Стас Сіділєв Новини 15:00, 20.08.2020 Оновлено: 15:28, 20.08.2020

Сучасні українські тролейбуси "Богдан Т70117", вироблені силами корпорації "Богдан Моторс", вже вирушили до Полтави. У першій партії виявилося 10 транспортних засобів.

Як повідомляє Укравтопром, на заводі вже працюють над виготовленням другої партії тролейбусів. "Богдан Т70117" є сучасним міським низькопідлоговим тролейбусом для 105 пасажирів. Для 34 із них пропонуються місця для сидіння.

У грудні 2019 року між корпорацією "Богдан Моторс" і комунальним підприємством "Полтаваелектроавтотранс" було укладено угоду на поставлення 40 транспортних засобів. 10 із них уже виготовлено та доставлено до міста.

Богдан Т70117 – сучасний низькопідлоговий тролейбус.
Фото: ukrautoprom.com.ua
На заводі приступили до виробництва наступної партії.
Фото: ukrautoprom.com.ua

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