Сучасні українські тролейбуси вирушили до Полтави. Фото

Сучасні українські тролейбуси Богдан Т70117, вироблені силами корпорації Богдан Моторс, вже вирушили до Полтави. У першій партії виявилося 10 транспортних засобів.

Як повідомляє Укравтопром, на заводі вже працюють над виготовленням другої партії тролейбусів. Богдан Т70117 є сучасним міським низькопідлоговим тролейбусом для 105 пасажирів. Для 34 з них пропонуються місця для сидіння.

У грудні 2019 року між корпорацією Богдан Моторс та комунальним підприємством "Полтаваелектроавтотранс" було укладено угоду на поставку 40 транспортних засобів. 10 з них вже виготовлені та доставлені до міста.

Богдан Т70117 – сучасний низькопідлоговий тролейбус. Фото: ukrautoprom.com.ua

На заводі приступили до виробництва наступної партії. Фото: ukrautoprom.com.ua

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