Сучасні автомобілі назвали причиною багатьох ДТП

Сучасні технології в авто можуть привести до ДТП. Зокрема, підвищення ризику аварії пов'язане з повсюдним впровадженням сенсорних екранів і просунутих мультимедійних систем.

Як пише Daily Mail, на думку експертів Міністерства транспорту Великобританії, сучасні інформаційно-розважальні системи в автомобілях відволікають водіїв так само, як і смартфони за кермом.

Ситуацію ускладнюють сенсорні екрани на передній панелі, які все частіше приходять на місце традиційних фізичних перемикачів. Щоб налаштувати такі другорядні функції, як радіо та кондиціонер, водієві доводиться відволікатися від дороги і дивитися на екран, щоб бачити ці налаштування. Традиційними кнопками та перемикачами можна користуватися "наосліп".

Величезний сенсорний монітор – єдиний орган керування другорядними функціями Tesla Model 3. Фото: Tesla

На цьому тлі в Міністерстві спантеличені статистикою, згідно з якою за останні 10 років на британських дорогах не знизилася кількість жертв, хоча пасивна і активна безпека автомобілів за цей час суттєво удосконалилася.

У звіті Міністерства йдеться, що використання за кермом смартфонів і сенсорних екранів мультимедійних систем збільшує потенційний ризик ДТП. Цікаво, що в багатьох країнах мобільний телефон у водія в руках – вірний провісник штрафу. У той же час використання штатних інформаційно-розважальних систем під час руху ніяк не регулюється.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про технологічний інтер'єр нового Mercedes S-class, всередині якого будемо багато екранів.