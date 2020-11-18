Subaru презентувала нову генерацію купе BRZ

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Subaru презентувала нову генерацію купе BRZ

Японська компанія Subaru представила нове покоління купе BRZ. Церемонію провели на гоночному треку в Каліфорнії.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка отримала більш потужний мотор, сучасний інтер'єр, відрізняється поліпшеною керованістю і на 50% більше високою жорсткістю кузова на кручення.

2022 Subaru BRZ

Subaru BRZ отримав в своє розпорядження новий 228-сильний 2,4-літровий опозитний мотор. Блок і головки блоку циліндрів виготовлені з алюмінію. Атмосферний двигун оснащений системою комбінованого уприскування палива Toyota D-4S, двома розподільними на кожну пару циліндрів з ланцюговим приводом (DOHC) і систему Dual Active Valve Control System (DAVCS), яка регулює час відкриття кожного з 16-ти клапанів. Конструкторам нового BRZ вдалося опустити двигун нижче, що дозволило зменшити центр ваги в порівнянні з попередником.

2022 Subaru BRZ

2022 BRZ буде пропонуватися у двох виконання – Premium і Limited, а також з двома 6-ступінчастими коробками передач на вибір – "механікою" і "автоматом" зі спортивним режимом.

2022 Subaru BRZ
2022 Subaru BRZ

Новий дизайн інтер'єру сфокусований на водія. Автомобіль отримав нові спортивні "ковші" з розвиненою підтримкою, комбінованою обробкою з шкіри і алькантари, а також червоними декоративними елементами.

2022 Subaru BRZ
2022 Subaru BRZ

Цифрову шкалу приладів з 7-дюймовим дисплеєм має кілька варіантів графічного відображення інформації. У звичайному режимі по центру видається інформація про швидкість, а по колу – показання обертів.

2022 Subaru BRZ

При переході у режим Track показання тахометра виводяться у вигляді горизонтальної сегментированной шкали. Інформацію зліва від тахометра можна вибирати на свій розсуд, змінюючи показання амперметра і температури охолоджуючої рідини на акселерометр і навпаки.

2022 Subaru BRZ

Розважати власника купе буде сучасна мультимедійна система Subaru Starlink з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, Bluetooth, камерою заднього виду і супутниковими сервісами SiriusXM. У версії Limited з'явиться фірмова система допомоги водієві EyeSight Driver Assist Technology.

2022 Subaru BRZ

Спереду на купе встановлена підвіска типу McPherson, а ззаду використовується підвіска на подвійних важелях. Система стабілізації та контролю тяги Vehicle Stability Control (VSC) має 5 режимів, дозволяючи повною мірою реалізувати амбіції досвідченого пілота на треку.

2022 Subaru BRZ

Виробництво нового Subaru BRZ буде організований на заводі компанії в Японії. Продажі стартують в четвертому кварталі майбутнього року.

2022 Subaru BRZ

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Subaru і Toyota спільно розробляють кросовер.

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