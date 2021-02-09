Subaru і Toyota спільно випустять новий болід для ралі WRC

Subaru і Toyota випустять повнопривідний спорткар для професійного ралі. Його мають представити в 2022 році.

Компанії спільно працюють вже давно. В 2012 році вони випустили побудовані на одній базі задньопривідні купе Toyota GT86 і Subaru BRZ. У листопаді 2020 року вийшло друге покоління BRZ, і скоро з'явиться його близнюк від Toyota. Про це повідомляє сайт autotimesnews.

Тепер вони планують створити болід для участі в чемпіонаті світу з ралі (WRC) в Японії, який має розпочатися 11 листопада 2021 року. Автомобіль випустять під марками Subaru і Toyota.

Болід за розмірами буде схожий на Subaru Impreza. Він отримає опозитний двигун і симетричний повний привід. Можливо, спорткар буде використовуватися 2,4-літровий ДВЗ.

Автомобіль проєктується тільки для ралі. Чи буде випускатися версія для звичайних доріг – невідомо.

Додамо, що Subaru не брала участі в WRC з 2008 року, коли в останній раз випустила спеціальну для змагань Impreza. Toyota ж зараз виступає на Yaris WRC.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Subaru готує перший серійний електричний кросовер. У його створенні бере активну участь Toyota, яка надасть модульну електричну платформу e-TNGA.