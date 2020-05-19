Створено особливий Toyota Land Cruiser для президентів та диктаторів

Позашляховик Toyota Land Cruiser користується хорошим попитом у багатих людей. Однак, з виходом особливої версії типу "броньований лімузин" його аудиторія ще більше розшириться.

Цей Toyota Land Cruiser побудував не саме японський виробник, а бельгійське ательє Carat Duchatelet. І, судячи з тих доопрацювань, які були внесені в конструкцію автомобіля, орієнтований він на політиків – особливо тих, у яких існує загроза життю.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Головні відмінності такого Toyota Land Cruiser – збільшена довжина кузова, покращений салон і, звичайно ж, броня. Позашляховик розтягнули рівно на півметра: для цього його розрізали навпіл і додали вставку в районі центральної стійки. Як наслідок, машина стала просторішою: ззаду з'явилися два великих крісла зі складними столиками, а також величезний монітор, який одночасно служить перегородкою між водійським і пасажирським відсіками. Загальна обробка представлена натуральним шпоном, алькантарою та стьобаною шкірою.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Рівень захисту можна вибрати з двох варіантів – B6 і B7; обидва гарантує витримування влучень зі стрілецької зброї калібром до 7,85 мм. Щоб позашляховик добре справлявся зі збільшеною через броню масою, йому також модернізували гальма і підвіску. Нарешті, ще однією доопрацюванням став великий люк у даху з поручнем – це для того, щоб власник міг, наприклад, приймати овації від своїх виборців.

Куленепробивний лімузин Toyota Land Cruiser caratduchatelet.com

Ціна броньованого Toyota Land Cruiser не розкривається – вона обговорюється окремо з кожним покупцем.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota випустила кросовер, який здивував своїм дизайном і ім'ям.