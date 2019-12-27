Створено найбільш незвичайний позашляховик: його можна з'їсти. Відео

Незвичайну інсталяцію підготували в готелі The Ritz-Carlton у місті Марана (штат Арізона, США) – пряниковий Jeep Wrangler став справжньою святковою прикрасою фойє готелю.

Як з'ясував OBOZREVATEL, для втілення незвичайного проєкту використали позашляховик без двигуна і трансмісії. За фактом, кондитерам знадобилися кузов, колеса і деякі елементи салону.

Jeep Wrangler перетворився завдяки солодощам

Далі автомобіль повністю покрили пряниками, цукерками, жувальними гумками і кремом. Завершили інсталяцію солодкими черепахами, кактусами (в Арізоні без характерних рослин нікуди) і муляжами різдвяних подарунків.

В процесі роботи кузов Jeep покривали пряниками скріншот з відео

Всього на роботу знадобилось 250 годин, 1000 пряників і близько 230 кг цукерок. У США дуже популярні невеликі будиночки, збудовані з імбирних пряників, але конкретний Jeep Wrangler виглядає набагато оригінальніше.

Як розповідав OBOZREVATEL, в Японії створили автомобіль з дуже незвичайного матеріалу.

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