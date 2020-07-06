Створений диким: Ford запустив рекламну кампанію на підтримку Bronco

У компанії Ford запустили рекламну кампанію на підтримку нового сімейства позашляховиків Bronco під гаслом Built Wild – "створений диким".

Усього тиждень відділяє нас від презентації нового сімейства позашляховиків Ford Bronco. Повнопривідних всюдиходів буде презентовано трьома модифікаціями – з 2- і 4-дверним кузовом, а також більш компактною версією Bronco Sport. Силуети автомобілів показали на відео і тизерах, які супроводжували рекламну кампанію.

2021 Ford Bronco. фото: ford.com

За словами творців, усі ці автомобілі пройшли найсуворіші дорожні тести в екстремальних умовах і здатні дістатися туди, де ще не ступала нога людини.

2021 Ford Bronco. фото: ford.com

У цьому будь-кому з трьох версій Bronco допоможуть повнопривідна трансмісія з різними режимами роботи керувальної електроніки, а також нові технології, використані в області проєктування шасі й підвіски.

2021 Ford Bronco. фото: ford.com

Ну і, звичайно ж, не можна не відзначити оригінальний дизайн у ретро-стилі, а також широкі можливості для персоналізації моделі відповідно до індивідуальних смаків та уподобань покупців.

2021 Ford Bronco. фото: ford.com

Нагадаємо, що модель Bronco першого покоління дебютувала в 1965 році, а останні примірники п'ятої генерації моделі зійшли з конвеєра заводу Ford у 1996 році.

Ford Bronco першого покоління. Фото: ford.com

Ford Bronco (1965-1977). Фото: ford.com

Ford Bronco (1977-1979). Фото: ford.com

Ford Bronco (1979-1986). Фото: ford.com

Ford Bronco (1986-1991). Фото: ford.com

Ford Bronco (1991-1996). Фото: ford.com

Компактний Ford Bronco II (1984-1990). Фото: ford.com

У майбутньому році компанія Ford запустить програму підтримки Bronco Off-Roadeos. Вона міститиме різноманітні розважальні та навчальні тренінги для власників моделі, щоб вони могли сповна оцінити можливості позашляховика.

Онлайн-презентація Ford Bronco відбудеться 13 липня на каналах ESPN, ABC News і National Geographic. Покупці зможуть замовити новинку, зробивши перший внесок у розмірі $100.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford презентувала нове покоління пікапа F-150.