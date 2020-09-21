Страхування авто Україні: в яких випадках можуть відмовити у виплаті

Абсолютно всі автомобілі в Україні повинні бути застраховані – мати поліс обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, більш відомий як ОСАГО. Його суть полягає в тому, що в разі ДТП постраждалі особи отримають компенсацію, однак в деяких випадках у виплаті можуть відмовити.

Про те, за яких умов і обставин фінансові питання лягають на самого винуватця аварії, на своїй сторінці в Facebook розповіло Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) (1 частина, 2 частина).

У МТСБУ нагадали, що питання про виплату страховки регламентується ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". При цьому згідно з 37 статтею страховики не компенсують:

збиток, заподіяний при експлуатації забезпеченого транспортного засобу, але за спричинення якої не виникає цивільно-правової відповідальності відповідно до закону;

збиток, заподіяний забезпеченому транспортному засобу, який спровокував ДТП;

збиток, заподіянтй життю і здоров'ю пасажирів, які знаходилися у забезпеченому транспортному засобі, який спровокував ДТП, і які є застрахованими особами відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України "Про страхування" (тобто, які є застрахованими за обов'язковим особистим страхуванням від нещасних випадків на транспорті);

шкоду, заподіяну майну, яке знаходилося у забезпеченому транспортному засобі, який спровокував ДТП;

збиток, заподіяний при використанні забезпеченого транспортного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях;

збиток, що прямо або побічно викликала (або ж посприяла) іонізуюча радіація, радіоактивне отруєння ... довільний вибух ядерного з'єднання або його ядерного компонента;

збитки, пов'язаний з втратою товарної вартості транспортного засобу;

збиток, заподіяний пошкодженням чи знищенням в результаті ДТП антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій;

збиток, заподіяний в результаті ДТП, що сталася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією подією;

збиток, заподіяну життю та здоров'ю водія застрахованого транспортного засобу, який спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Але і це ще не все. Також є ряд інших пунктів, коли в страховій виплаті можуть відмовити:

якщо застрахована особа умисно направило свої дії на настання страхового випадку. Втім, це не стосується тих осіб, чиї дії пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, або ж були здійснені в стані необхідної оборони (в нормах допустимого) або при захисті майна, життя, здоров'я;

якщо було скоєно умисне кримінальне правопорушення, що призвів до страхового випадку;

якщо потерпілий або інша особа, яка претендує на отримання виплати, не виконало свої обов'язки відповідно до Закону про обов'язкове страхування, через що МТСБУ не змогло встановити факт ДТП, причини та обставини настання аварії і т.д.

Якщо заявла про страхову компенсацію не була подана протягом року у випадку нанесення шкоди майна і протягом трьох років, якщо було завдано шкоди здоров'ю або життю потерпілого.

У разі, якщо страхова компанія відмовила у виплаті, то протягом трьох днів з моменту прийняття рішення вона зобов'язана повідомити про це страхувальника в письмовій формі.

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