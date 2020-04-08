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8 квітня • оновлено в 21:52
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Стильний дизайн: новий кросовер Chery спіймали на вулиці

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Новий Chery Tiggo 4 помітили на вулиці без будь-якого камуфляжу. При цьому компактний китайський кросовер отримав новий дизайн та інший салон. Вдома автомобіль називається Chery Tiggo 5x.

В першу чергу купити новий кросовер зможуть жителі Китаю. Можливо, таким чином буде виглядати і глобальна модифікація моделі. У нас поки продається перша версія Чері Тігго 4, хоча виробник оновив модель вже вдруге.

Новий Chery Tiggo 4 2021

Новий Chery Tiggo 4 2021

autohome.com.cn

Фари залишилися без змін з моменту першого рестайлінгу і як і раніше нагадують найбільший Chery Tiggo 8. Але бампер разом з новою передньою решіткою характерної форми виконали в стилі нового Tiggo 7, який нещодавно змінив покоління.

Новий Chery Tiggo 4 2021

Новий Chery Tiggo 4 2021

autohome.com.cn

Внутрішній простір тепер схожий на Чері Тігго 8: новинка отримала схожу передню панель, центральну консоль з невеликою кількістю перемикачів, цифровий щиток приладів і таке саме кермо.

Новий Chery Tiggo 4 2021

Новий Chery Tiggo 4 2021

autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 8

Салон Chery Tiggo 8

cheryinternational.com

Для кросовера буде доступний єдиний двигун об'ємом 1,5 л, який розвиває 116 к.с. та 156 к.с. в турбованому варіанті. На вибір запропонують 5-ступеневу МКПП, 6-діапазонну роботизовану коробку з двома зчепленнями та варіатор. У продаж новий кросовер Chery вирушить до кінця року, але поки тільки в Китаї.

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Новий Chery Tiggo 7

Новий Chery Tiggo 7

cheryinternational.com

Новий Chery Tiggo 7

Новий Chery Tiggo 7

cheryinternational.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про китайську підробку Toyota LC200, яку вже випустили на дорогу.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Chery бюджетний автомобіль китайський автомобіль кросовер нові авто авто
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