Статистика ДТП в Україні: цифри, що шокують

На дорогах України за 11 місяців 2019 року в ДТП загинуло 312 осіб, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Патрульній поліції України. Дані, наведені в звіті, пригнічують. Всього за 11 місяців поточного року на дорогах країни зафіксовано понад 14 тисяч ДТП, що майже на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

Статистика ДТП в Україні npu.gov.ua

У лідерах традиційно – столиця, на частку якої припадає практично кожне четверте ДТП в Україні. Серед лідерів антирейтингу також виявилися Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська та Харківська області, в кожній з яких за 11 місяців зафіксували понад тисячу ДТП.

Статистика ДТП в Україні npu.gov.ua

Але ще більш страшний вигляд мають цифри смертності – на дорогах країни загинуло 312 осіб, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найсмертоноснішими виявилися дороги Київської та Львівської області. Крім того, за 11 місяців у ДТП на українських дорогах було травмовано майже 2,7 тисячі осіб!

АвтоОбоз рекомендує бути дуже обережними на дорогах, не нехтувати елементарними нормами безпеки і виконувати ПДР.

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