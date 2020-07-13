В Україні стару Skoda Favorit оцінили у $8000: в чому її секрет
В Україні за чималі гроші продають Skoda Favorit, якій майже три десятка років. Даний екземпляр коштує як мінімум в 4 рази дорожче від тих "Фаворитів", які зустрічаються в оголошеннях.
Як випливає з оголошення, розміщеному на сайті auto.ria, за чеський хетчбек 1992 року випуску власник просить 8000 доларів. Знаходиться автомобіль в Ужгороді.
Настільки висока ціна пояснюється тим, що ця Шкода перебуває в стані нового авто і призначена більше для поповнення рядів якої-небудь колекції, ніж для щоденної експлуатації. Довгі 28 років машина простоювала в гаражі і зараз її пробіг становить лише 7200 км.
Оснащен Favorit 1,3-літровим двигуном потужністю 63 к.с., який працює в парі з 5-ступінчастою "механікою".
До речі, цю Шкоду виставили на продаж ще в минулому місяці, проте тоді не повідомлялася її вартість (власник вказав, що "ціна договірна").
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що культовий Mercedes W123 без пробігу оціни в 70 000 євро.