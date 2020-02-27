Стару Лада Нива з секретом оцінили дорожче за нове авто

Б/у Лада Нива зазнала серйозних змін. Такий тюнінг виглядає незвично, але не допомагає автомобілю здаватися більш якісним ТС. Хоча зовнішністю доопрацювання не обмежилися.

Як з'ясував OBOZREVATEL, позашляховик Лада Нива оснастили пневматичною підвіскою, 20-дюймовими колісними дисками (або 18 дюймів у разі зимової гуми), а двигун отримав турбіну.

Стару тюнінговану Лада Нива виставили на продаж carakoom.com

Як ці модифікації вплинули на здатності Лада Нива? Автор проєкту хотів створити комфортний міський автомобіль. Тому витончена пневматична підвіска здалася йому відповідним рішенням.

У нижньому положенні Лада Нива дійсно стелиться дорогою, що, безсумнівно, погіршило і без того посередні характеристики моделі на бездоріжжі. І дизайн, звісно, потребує набагато кращого.

Ця б/у Лада Нива виглядає дивно carakoom.com

Нова оптика майже не впливає на дизайн Лада Нива carakoom.com

Цікаво, що над стайлингом позашляховика дійсно старалися. Кузов оснащено розширниками колісних арок і новим обвісом, а також повністю перефарбовано. Передні фари і задні ліхтарі замінили новою світлотехнікою. В результаті Лада Нива виглядає майже так само, як модель 40-річної давності, коли АвтоВАЗ створив свою нову на той час модель.

Салон Лада Нива повністю переробили carakoom.com

Турбіна і яскраві фарби – так виглядає двигун Лада Нива після тюнінгу carakoom.com

Мабуть, російський позашляховик не сприймає жодних модифікацій. З ним можна зробити що завгодно, а виглядатиме Нива все одно погано. Наприклад, Mercedes G-class вже виповнилося 40 років. Але за свою історію автомобіль, хоч і зберіг стилістику, все ж серйозно змінився. Навіть тюнінгованій Лада Нива далеко до таких результатів.

Mercedes G-class – майже однолітка Лада Нива mercedes-benz.com

Мерседес Гелендваген продемонстрував суттєвий прогрес mercedes-benz.com

Просять за цей витвір більше 13 тис. доларів. При цьому купити Лада Нива в новому стані можна від 8,5 тисячі за тридверну версію і від 9 тисяч за п'ятидверний варіант. Але, як ми знаємо, навіть це багато за такий автомобіль.

За свою більш ніж 40-річну історію Лада Нива майже не змінилася lada.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про незвичайну Лада, яка здивувала своїм тюнінгом.

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