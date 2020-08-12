Стару Audi оживили через 16 років простою: що з цього вийшло

Стас Сіділєв Новини 18:15, 12.08.2020 Оновлено: 19:28, 12.08.2020

Відеоблогер знайшов стару Audi 100, яка виготовлена в 1983 році. Без руху автомобіль стояв приблизно 16 років. Стан поганий, а пробіг перевищує 273 000 км.

Машина залишилася без коліс, але цю проблему автор відео вирішив. Потім встановив новий акумулятор і залив технічні рідини. Цікаво, що вживану Ауді 100 так і не вдалося завести з першої спроби.

Після перевірки інших компонентів на зразок свічок двигун зумів запрацювати, але видавав погані звуки. Проте, автомобіль, який довгий час стояв без діла і повільно помирав просто неба, все ж вдалося оживити доволі простим способом.

OBOZREVATEL нещодавно показував покинутий склад, в якому знаходяться щонайменше 50 класичних автомобілів.

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