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Стару Audi оживили через 16 простою: що з цього вийшло

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,8 т.
Стару Audi 100 вирішили повернути до життя через 16 років

Стару Audi 100 вирішили повернути до життя через 16 років.

Відеоблогер знайшов стару Audi 100, яка виготовлена в 1983 році. Без руху автомобіль стояв приблизно 16 років. Стан поганий, а пробіг перевищує 273 000 км.

Машина залишилася без коліс, але цю проблему автор відео вирішив. Потім встановив новий акумулятор і залив технічні рідини. Цікаво, що вживану Ауді 100 так і не вдалося завести з першої спроби.

Після перевірки інших компонентів на зразок свічок двигун зумів запрацювати, але видавав погані звуки. Проте, автомобіль, який довгий час стояв без діла і повільно помирав просто неба, все ж вдалося оживити доволі простим способом.

OBOZREVATEL нещодавно показував покинутий склад, в якому знаходяться щонайменше 50 класичних автомобілів.

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