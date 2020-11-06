Стартап Automobili Maggiore показав рестомод 308М

Фірма Automobili Maggiore, організована італійцем Джанлукою Маджоре в 2019 році, представила своє перше дітище – рестомод 308М.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Як джерело натхнення Маджоре вибрав одну з популярних моделей Ferrari – 308 GTS/GTB, яка випускалася з 1975 по 1985 рік і розійшлася тиражем в 3790 екземплярів з кузовами купе (GTS) і тарга (GTB).

В основи моделі модернізоване шасі оригінальної 308 GTB, а ось кузовні панелі виготовили заново з вуглепластика. Салон також переробили з використанням сучасних матеріалів.

У рух автомобіль приводиться бензиновим V8 об'ємом 3146 см3. Він розвиває потужність 300 к.с. при 7000 об/хв, а крутний момент досягає 300 Нм при 5500 об/хв. Ковані поршні мають графітове покриття і особливу форму днища для оптимізації процесу згоряння.

Також він отримав нові клапани з оптимізованим профілем і спортивні розподільчі вали, а уприскування палива тепер регулюється електронікою. У парі з модернізованим мотором працює 5-ступінчаста "механіка". Крім того, автомобіль отримав полегшений маховик, спортивне зчеплення і випускну систему з нержавіючої сталі.

Новий обвіс з вуглепластика розроблений за участю голландської студії дизайну Стефана Шолта (Studio Stefan Scholten). З карбонового волокна виконано більшість кузовних панелей за виключенням сталевих дверей, які на замовлення можуть замінити на вуглепластикові.

Геометрія підвіски оригінального Ferrari 308 була змінена. Для кращої стабільності на високих швидкостях колію розширили спереду на 50 мм, а ззаду – на 100. Підвіска обзавелася регульованими амортизаторами і пружинами Koni. Під 17-дюймовими легкосплавними дисками, що повторюють класичний малюнок оригінальних коліс Ferrari 308, ховаються чотирипоршневі супорти Brembo з дисками діаметром 280 мм. Шини Michelin мають розмірність 225/45 спереду і 255/40 – ззаду.

Інтер'єр оздоблений шкірою і алькантарою від компанії Maharam. Також для обробки салону використовувалися карбон і алюміній, а набалдашник важеля КП виготовлений з мармуру. Покупцям запропонують комплект модних аксесуарів, одягу і фірмових дорожніх сумок.

Збірка рестомодов буде організована в італійському містечку Форте-дей-Мармі в Тоскані. Вартість автомобіля складе близько півмільйона євро.

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