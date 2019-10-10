Старт-ап Lunaz Design має намір вдихнути в ретро авто нове життя

Молода компанія Lunaz Design з Великобританії задумала перетворити класичні авто в електромобілі.

Про це повідомляє пресслужба компанії з Сильверстоуна. Британці не планують спеціалізуватися на будь-якій конкретній марці і готові адаптувати електричні компоненти для будь-якого класичного автомобіля.

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З моменту свого заснування на початку 2018 року компанія найняла кращих фахівців у сфері проектування, дизайну та виробництва. Команду очолив Йон Хілтон, який раніше працював у Rolls-Royce, а також брав участь у створенні силового агрегату для болідів Renault F1. На вибір покупцеві будуть запропоновані кілька варіантів електромоторів потужністю від 135 до 590 к.с.

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Роботою силової установки і трансмісії буде управляти спеціальний електронний блок CCU власної розробки. У процесі створення кожного автомобіля використовуються сучасні технології комп'ютерного моделювання, що дозволяють оптимально розмістити електричну "начинку" під елегантним кузовом класичного авто.

Фактично компанія Lunaz Design виконує одразу дві функції: по-перше, проводить ретельну реставрацію оригінальної машини, а потім перетворює її в стильний і елегантний електрокар. У компанії гарантують, що модернізація буде виконана таким чином, що здогадатися, що перед вами електромобіль можна буде виключно за відсутності характерного шуму ДВС.

Наразі компанія працює над модернізацією кількох класичних британських авто: розкішних Rolls-Royce Phantom V 1961 року і Rolls-Royce Cloud 1956 року, а також стильного спорткара Jaguar XK120 1953 року.

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Jaguar XK120 lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Jaguar XK120 lunaz.design

Rolls-Royce Phantom lunaz.design

Зокрема, Jaguar XK120 отримав у своє розпорядження два електромотори сумарною потужністю 375 к.с. й обертовим моментом 700 Нм. Живлення для них забезпечує літій-іонна батарея ємністю 80 кВт-год.

Однак, задоволення роз'їжджати на класичному авто з сучасною екологічно чистою силовою установкою обійдеться досить дорого. У компанії озвучили, що стартова ціна такого електромобіля починає з позначки 350 фунтів, що еквівалентно приблизно 385 тисячам євро.

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