Стародавній Ford початку ХХ століття знищив сучасну BMW в ДТП
В американському штаті Пенсільванія сталася незвичайна ДТП. На дорозі зіткнулися старий Ford Model A і сучасний кросовер BMW X3. Різниця віку між машинами – близько 100 років.
Невідомо, з якою швидкістю рухалися автомобілі, але вони отримали дивні ушкодження. Раритетний Ford відбувся невеликими пом'ятостями та розбитою фарою – автомобіль буде неважко відремонтувати, особливо з огляду на те, що колекційні автомобілі намагаються завжди тримати в гарному стані.
Але кросовер BMW X3 постраждав набагато сильніше. Машина вилетіла в кювет, при цьому в передній частині помітні сильні пошкодження, а від корми взагалі майже нічого не залишилося. Автомобіль напевно не будуть відновлювати – страхова компанія просто спише його для продажу на аукціоні.
Результат такої незвичайної ДТП здається досить неоднозначним, якщо враховувати, що сучасні автомобілі спроектовані таким чином, щоб не тільки запропонувати водієві та пасажирам міцний кузов, але і передбачити зони деформації.
Таким чином, завдяки програмованим зонам деформації, енергія від удару поширюється по кузову більш рівномірно. В результаті люди всередині транспортного засобу легше перенесуть зіткнення. При цьому автомобіль може виглядати відверто погано після ДТП і вже не підлягатиме відновленню.
OBOZREVATEL раніше розповідав про незвичайну ДТП, яку влаштувала Tesla Model S на автопілоті.