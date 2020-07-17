Стародавній Ford початку ХХ століття знищив сучасну BMW в ДТП

В американському штаті Пенсільванія сталася незвичайна ДТП. На дорозі зіткнулися старий Ford Model A і сучасний кросовер BMW X3. Різниця віку між машинами – близько 100 років.

Невідомо, з якою швидкістю рухалися автомобілі, але вони отримали дивні ушкодження. Раритетний Ford відбувся невеликими пом'ятостями та розбитою фарою – автомобіль буде неважко відремонтувати, особливо з огляду на те, що колекційні автомобілі намагаються завжди тримати в гарному стані.

Але кросовер BMW X3 постраждав набагато сильніше. Машина вилетіла в кювет, при цьому в передній частині помітні сильні пошкодження, а від корми взагалі майже нічого не залишилося. Автомобіль напевно не будуть відновлювати – страхова компанія просто спише його для продажу на аукціоні.

Старий Ford Model A отримав незначні пошкодження. Фото: New Kingstown Fire Co.

Раритетний автомобіль вдасться відновити. Фото: New Kingstown Fire Co.

Результат такої незвичайної ДТП здається досить неоднозначним, якщо враховувати, що сучасні автомобілі спроектовані таким чином, щоб не тільки запропонувати водієві та пасажирам міцний кузов, але і передбачити зони деформації.

Кросовер BMW X3 сильно постраждав від зіткнення. Фото: New Kingstown Fire Co.

Таким чином, завдяки програмованим зонам деформації, енергія від удару поширюється по кузову більш рівномірно. В результаті люди всередині транспортного засобу легше перенесуть зіткнення. При цьому автомобіль може виглядати відверто погано після ДТП і вже не підлягатиме відновленню.

Швидше за все, страхова компанія спише машину. Фото: New Kingstown Fire Co.

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