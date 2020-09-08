Старий ЗАЗ-968 перетворили на гоночну Ferrari і виставили на продаж

Стас Сіділєв Новини 14:07, 8.09.2020

На продаж виставили дуже незвичайний автомобіль, який виглядає як болід Ferrari. Але в основі використано старий ЗАЗ-968. За машину просять $12 500.

Оголошення з'явилося на російському сайті з продажу вживаних авто. На одометрі машини з Краснодара красується пробіг близько 650 000 км. Мабуть, стільки подолав "Запорожець", поки його не вирішили видозмінити до невпізнання.

На одометрі – майже 650 000 км.
Фото: auto.ru

Великий спойлер, гоночний червоний колір і кінь, що гарцює, на щитовидному логотипі – в цьому незвичайному транспортному засобі використано всі необхідні атрибути гоночних болідів Ferrari з Формули-1. Але ззаду на конкретному екземплярі написано слово Fraari 1. Швидше за все, це нічого не означає. Можливо, в автора машини знайшлися лише такі літери.

Напис Fraari 1 і логотип Ferrari з набором прапорів – незвичайне поєднання.
Фото: auto.ru

Також у автомобіля зник дах, а замість колишніх п'яти посадкових місць залишилося тільки одне – для водія. З яскравим кольором кузова поєднується оздоблення інтер'єру – килимки, крісло і кермо також виконані в червоному.

Єдине, що залишилося без змін – двигун. Розташований в задній частині мотор видає 42 к.с. Це абсолютно не відповідає рівню Формула-1. Та й головне в цьому транспортному засобі – дизайн, а не ходові характеристики. До того ж, швидше за все, пересуватися дорогами загального користування на цій Fraari 1 заборонено.

У незвичайній машині вже неможливо впізнати оригінальний ЗАЗ-968.
Фото: kolesa.ru

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