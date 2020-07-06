Старий ЗАЗ 966 спробували завести через 10 років простою

Власник цього ЗАЗ 966 вирішив "оживити" свою машину через 10 років. Весь цей час старий Запорожець стояв на вулиці та іржавів. Прийшов час перевірити, чи заведеться ця машина.

Іржавий ЗАЗ-966 спробували завести через 10 років. Скріншот відео Flexiny

Зовні старий ЗАЗ виглядає відверто погано: фарба давно почала облазити, кузов покрився іржею, світлотехніка помутніла. Загалом, транспортний засіб здається кинутим і абсолютно безхазяйним.

У салоні ЗАЗ-966 ситуація не краща. Багато пилу, бруду, павутиння. Через агресивний вплив жаркого сонця обивка крісел розсохлася і практично розсипалася на шматки.

Іржавий ЗАЗ-966 спробували завести через 10 років. Скріншот відео Flexiny

Іржавий ЗАЗ-966 спробували завести через 10 років. Скріншот відео Flexiny

Іржавий ЗАЗ-966 спробували завести через 10 років. Скріншот відео Flexiny

Власник машини спробував завести двигун Запорожця. Але через тривалий простій і великої кількості іржавих елементів агрегати автомобіля вийшли з ладу. Довелося проводити деякі маніпуляції і дрібний ремонт. Результат автор ролика нижче продемонстрував за допомогою дуже красивого відеоряду.

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