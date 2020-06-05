Старий Запорожець продають у США за ціною Ford Mustang

В американському штаті Флорида виставили на продаж старий ЗАЗ-968А 1978 року. Машину оцінили у 10 000 доларів – сума чимала, за неї, скажімо, можна купити на вторинному ринку добротний Ford Mustang.

Така ціна пояснюється тим, що в Штатах радянські автомобілі у гарному стані вважаються колекційними екземплярами. І даний ЗАЗ відповідає цьому критерію – виглядає він свіжо, пробіг становить всього 85 тисяч км. У автомобіля нова гума і відреставровані хромовані деталі.

ЗАЗ-968А за 10 000 доларів bringatrailer.com

Щоб привернути більше уваги, власник зробив досить гумористичний опис – вказується, що такий ЗАЗ-968 був у Володимира Путіна, а ще він дуже подобався Джорджу Бушу-молодшому. Крім того, такий Запорожець "майже американець", оскільки його дизайн перегукується з класичним Chevrolet Corvair.

ЗАЗ-968А за 10 000 доларів bringatrailer.com

Під капотом авто – стандартний мотор V4 на 40 к.с., зістикований із 4-ступіневою "механікою".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗАЗ-965 в Америці оцінили як нову Toyota Coroll a.

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