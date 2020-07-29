Старий УАЗ перетворили на будинок на колесах. Фото

Стас Сіділєв Новини 21:00, 29.07.2020 Оновлено: 21:13, 29.07.2020

УАЗ-452, який лежить в основі "сучасного" УАЗ-2206, виготовляється з 1965 року. Тепер старий позашляховик перетворили на будинок на колесах, причому в Італії.

Компанія Moltomeno.Design розробила набір для УАЗ "Буханка", який за 1,5 години перетворює автомобіль на кемпер для тривалих поїздок на природу. Автори створили кілька предметів модульних меблів, які легко встановлювати і потім демонтувати.

Комплект доробок включає в себе ліжко 120x200 см, яке може трансформуватися в два дивани та обідній стіл, кухонний набір (газова плита, раковина, холодильник і два резервуари з водою).

Комплект меблів можна встановити за 1,5 години і легко демонтувати.
Фото: carakoom.com

Вартість доопрацювання становить 9000 євро. Без холодильника 7500 євро. У цьому разі меблі від Moltomeno.Design зрівнялася в ціні безпосередньо з УАЗ-2206.

Всередині УАЗ-2206 вдалося розмістити повноцінне ліжко.
Фото: carakoom.com
Також в автомобілі з'явилася компактна кухня.
Фото: carakoom.com

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