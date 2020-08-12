Старий седан Mercedes зміг поїхати після 16 років "клінічної смерті"
Деякий час назад OBOZREVATEL розповідав про старий седан Mercerdes W124, який змогли завести після 16 років "гниття" під відкритим небом. Але, як виявилося, це не кінець історії.
YouTube-блогер Flexiny, який відшукав цей Мерседес, випустив нове відео, присвячене цьому автомобілю. У новому ролику він показав, які ще були проведені маніпуляції з "реанімування" седана (перше ж відео було присвячено суто двигуну) і навіть провів тест-драйв "мертвого" W124!
Нагадаємо, Мерседес, про який йдеться, – це дизельний 200D, 1988 року випуску. У нього порівняно невеликій як для W124 пробіг (283 тис.км), проте роки простою на вулиці негативно відобразилися на його технічному стані. Кузов і деякі деталі підкапотного простору – в іржі, салон також знаходиться в далеко не найкращій формі. Втім, є безліч технічних компонентів (залитих маслом і мастилом), які добре збереглися.
На першому етапі Flexiny провів роботи по двигуну: оживив приводний механізм і приводний ремінь, замінив рідини і встановив нову батарею. Машина завелася не відразу, але через якийсь час все ж запрацювала, причому мотор продемонстрував дуже тактовну та збалансовану роботу. Уже на другому етапі блогер приступив до реанімації зчеплення, коробки передач і зчеплення, а також загального мінімального очищення автомобіля.
Після виконання всіх цих робіт відбулося справжнє диво – машина поїхала своїм ходом. Навіть підвіска не підвела, не дивлячись на нерухомий стан протягом 16 років. Звичайно, автомобіль все ж потребує капітального ремонту, але те, яку живучість продемонстрував цей "німець", все одно вражає.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про Mercedes, який здивував незвичайним поєднанням стану і пробігу.