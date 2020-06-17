Старий російський седан став французьким електромобілем

Французька компанія MPM Motors показала фото і відео свого ексклюзивного електромобіля. Він побудований на базі єдиної моделі компанії, бензинового седана Erelis, який починав життя як російський Tagaz Aquila.

Французький електрокар оснащений 136-сильним електродвигуном, змонтованим на передній осі, і батареєю ємністю 42 кВтг. За заявою виробника, машина може подолати без дозарядки понад 300 кілометрів.

Електромобіль MPM Motors MPM Motors

Зовні Erelis виглядає незвично. На додаток до вже існуючого спортивного стилю (який перекочував від паливної моделі) автомобіль отримав подковообразную золотисту "решітку радіатора" та розкосі фари зі світлодіодами.

Звичайний MPM Erelis mpm-motors.com

Звичайний MPM Erelis mpm-motors.com

Поки MPM Motors виготовила один екземпляр електрокара, і недавно вона протестувала його на полігоні під Парижем. Пізніше розробники хочуть налагодити серійне виробництва моделі.

Для довідок, компанія MPM Motors була заснована у 2015 році братами Олегом та Ігорем Парамонова. У Франції вони повернули до життя седан Tagaz Aquila, який пішов у небуття після банкрутства російського заводу ТагАЗ. Спочатку машину випускали під ім'ям MPM PS 160, а пізніше її перейменували у Erelis. На перших порах автомобіль оснащувався 1,6-літровим двигуном Mitsubishi 4G18S потужністю 100 к.с., а згодом його замінили на 1,2-літровий трициліндровий турбомотор PSA EB2ADTS потужністю 136 к.с.

До речі, як недавно писав OBOZREVATEL, в Києві на днях засвітився один з нечисленних MPM PS 160.