Старий Renault Logan знову повернуть у виробництво

Компанія SAIPA, яка є другим за величиною виробником автомобілів Ірану, повертає на конвеєр знаменитий Logan першого покоління. Раніше популярний бюджетний седан вже випускався цією фірмою у співпраці з Renault, але два роки тому його зняли з виробництва – тоді французька марка змушена була покинути іранський ринок під тиском США.

Однак тепер автомобіль реінкарнує і випускати його будуть вже без підтримки "Рено". Причому якщо раніше локалізація виробництва моделі становила 45%, то зараз – вже 85%, заявив генеральний директор SAIPA Джавад Сулеймані в інтерв'ю місцевому видання Press TV.

В Ірані Renault Logan I продавався під назвами Renault L90, Renault Tondar 90 і Renault Pars Tondar, від оригіналу він мав мінімальні відмінності. А ось його відроджена версія вже матиме менше спільних рис: очікується, що вона отримає оновлений, в більш сучасному ключі дизайн, а також двигуни і коробки передач власного, іранського виробництва.

З'явиться новий "Логан" у продажу протягом 18 місяців.

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