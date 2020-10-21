Старий Renault Logan змусили їхати на водні

Група індійських інженерів представила перший в країні експериментальний водневий автомобіль. Його основою послужив добре відомий бюджетний седан Renault Logan першого покоління (в Індії він продається під ім'ям Mahindra Verito).

Як повідомляє Marathimaarg, нову начинку для "Логана" розробили співробітники Ради з питань науки і промислових досліджень Індії у співпраці з корпорацією KPIT, яка розташовується в Пуне. Під час розробленні силової установки не обійшлося без нововведень – зокрема, паливні елементи виконали по типу протонообмінних мембран-електродів, крім того, використовувалися суперлегкій металеві біполярні пластини і спеціальне програмне забезпечення.

Водневий Renault Logan marathimaarg.in

Потужність силової установки становить 10 кВт (13,6 к.с.), живлення вона отримує від електрики, яка генерується воднем, що зберігається у 1,75-кілограмовому баку під тиском 350 бар. На одній заправці машина проїжджає 250 км, а ось динаміка дуже скромна – максимальна швидкість складає 60-65 км/год. Для порівняння, бензиновий "Логан" прискорюється до 144 км/год, дизельний – до 151 км/год.

Водневий Renault Logan marathimaarg.in

Проте, у водневій машини є ряд переваг, причому як перед паливними, так і електричними авто: вона не шкодить навколишньому середовищу, оскільки не виробить вуглекислий газ, і заправляється лише за кілька хвилин.

Серійно випускати водневий Renault Logan не планують – його побудували виключно в науково-дослідних цілях.

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