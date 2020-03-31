Старий радянський фургон перетворили на трактор: дивовижні фото

В епоху СРСР на території республік було створено не так багато різних автомобілів. Один з найбільш незвичайних – мікроавтобус ЕрАЗ-762 – чомусь перетворили на трактор.

Насправді, впізнати в цій незвичайній саморобці оригінальний фургон з Вірменії, який виробляли в період з 1967 по 1996 рік, дуже непросто. Кузов піддали великій кількості модифікацій.

ЕрАЗ-762 на тракторних колесах carakoom.com

Зовнішність авто з СРСР настільки змінилася, що його тепер легко сплутати, наприклад, з яким-небудь Ford Transit. Власне, латвійський РАФ-977, на базі якого був створений ЕрАЗ-762, як раз розроблявся з огляду на західні зразки.

ЕрАЗ-762 на тракторних колесах carakoom.com

ЕрАЗ-762 на тракторних колесах carakoom.com

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Конкретний же вірменський фургон отримав у кілька разів збільшений дорожній просвіт, величезні тракторні колеса, нові арки, які ледь їх прикривають, велику решітку на передньому бампері та лопату на кузові.

Так ЕрАЗ-762 виглядав в оригіналі. Правда, на цьому екземплярі з'явилася решітка від ГАЗ-24 ... wikipedia.org

Саме на базі РАФ-977 був створений ЕрАЗ-762 zr.ru

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