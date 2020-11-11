Старий "Москвич" став найпопулярнішим авто у двох областях України

АЗЛК-2141 "Москвич" став найпопулярнішим автомобілем у Запорізькій і Миколаївській областях за підсумками продажів минулого місяця. Саме цей автомобіль найчастіше вибирали на вторинному ринку в цих двох регіонах.

Про це свідчить статистика Auto.Ria. Відзначається, що раніше найпопулярнішим автомобілем у Миколаївській області на вторинному ринку був Lexus RX, однак тепер місцеві жителі переключили увагу на "Москвичі". А ось, яке авто до АЗЛК мало попит у Запорізькій області, не уточнюється.

Москвич-2141 drive2.com

Що ж стосується інших автомобілів, які є лідерами в регіонах, статистика виглядає так:

Dacia Logan – лідер у Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Харківській, Волинській, Полтавській областях.

Subaru Forester – лідер у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Dacia Sandero – лідер у Тернопільській, Львівській, Сумській, Рівненській, Кіровоградській областях.

Jeep Grand Cherokee – лідер в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Усього в Україні за минулий місяць було продано 80 903 вживаних авто, а за минулі 10 місяців поточного року – 642 140 машин із пробігом.

Відзначимо, що Москвич-2141 випускався з 1986 до 1997 року. Зараз на вторинному ринку за нього просять від 450 до 1800 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили 15-річний Mercedes C-Class із пробігом 1 млн км. Дизельний седан оцінили в 2 500 євро.