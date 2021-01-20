Старий "Москвич" продають в Італії за ціною нового авто

Радянський "Москвич-2137" з мінімальним пробігом виставили на продаж в Італії – на його одометрі всього 78 км.

На порталі Autoscout24 з'явилося оголошення про продаж універсала "Москвич-2137" 1978 року випуску. Автомобіль багато років знаходиться в Італії та за цей час встиг змінити чотирьох власників.

Універсал "Москвич-2137" випускався з 1976 по 1985 рік на базі седан "Москвич-2140". autoscout24.de

За інформацією останнього власника, машину він придбав в 2018 році. На автомобілі був відсутній ряд деталей, наприклад, антена та "двірники". Тому довелося шукати оригінальні запчастини у середовищі фанів "Москвича".

Під капотом встановлений 1,5-літровий мотор потужністю 75 л.с. autoscout24.de

Машина вимагає подальшої реставрації autoscout24.de

Імовірно автомобіль був експортований місцевим дилером наприкінці 70-х. Після декількох років безуспішних спроб, автомобіль був проданий, але на облік його з невідомих причин жодного разу не поставили. По всій видимості, на авто були загублені документи. Цим можна пояснити відсутність реєстрації та заводський пробіг 78 км на одометрі. Варто відзначити, що у оголошенні продавець помилково замість пробігу вказав обсяг двигуна у см3 – 1500.

Позначення приладів переведено на англійську мову autoscout24.de

На одометрі всього 78 км autoscout24.de

Простояв всі ці роки в гаражах "Москвич-2137" знаходиться в хорошому стані, хоча час вже почала брати своє. На кузові місцями з'явилися сліди корозії, є проблеми з гальмами і паливним насосом.

Місткий багажник можна збільшити, склавши задні сидіння autoscout24.de

Нинішній власник вирішив позбутися від машини, за яку, за його словами, раніше заплатив 5000 євро. Причому, він має намір непогано заробити на перепродажі. В оголошенні він вказав фантастичну суму у 16500 євро. За ці гроші у Європі можна придбати новий хетчбек FIAT Tipo.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Великобританії продають "Волгу" за 40 тисяч фунтів і "Ниву" з мотором від FIAT.