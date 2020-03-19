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19 березня • оновлено в 20:55
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Старий Land Cruiser: скільки просять за позашляховик 1982 року

1.8т
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Старий позашляховик Toyota Land Cruiser FJ40 виставили на продаж у гарному стані. Цей б/у автомобіль було виготовлено в 1982 році, тобто йому майже виповнилося 40 років.

Такий позашляховик Тойота Ленд Крузер оснащений дизельним двигуном об'ємом 3 л потужністю 95 л.с. Пробіг становить 82 000 км. Щось підказує, що в дійсності цифра виявиться як мінімум удвічі більшою.

Яскравий Toyota Land Cruiser FJ40 дозволить виділитися в потоці, хоча їздити містом на такому авто непросто

Яскравий Toyota Land Cruiser FJ40 дозволить виділитися в потоці, хоча їздити містом на такому авто непросто

drom.ru

Але виглядає конкретний екземпляр Toyota FJ40 просто відмінно. Звісно, тут застосована повнопривідна трансмісія, а на бездоріжжі ця модель неодноразово доводила свої здібності.

Продається Тойота Ленд Крузер 1982 року. Дорого і незвично

Продається Тойота Ленд Крузер 1982 року. Дорого і незвично

drom.ru

Продають автомобіль в Росії. Просять 2,3 мільйони рублів. Або 790 тис. гривень (28 000 доларів). Вартість порівнянна з Toyota Camry, хоча ці машини створювалися для абсолютно різних цілей.

Салон Toyota Land Cruiser напевно піддавали модифікації

Салон Toyota Land Cruiser напевно піддавали модифікації

drom.ru

В такому яскравому зеленому кольорі, який, до речі, не є оригінальним (напевно це частина післяпродажного стайлінгу), цей Land Cruiser нагадує новий Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny також дуже талановитий на бездоріжжі. І такий же зелений!

Suzuki Jimny також дуже талановитий на бездоріжжі. І такий же зелений!

globalsuzuki.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про виставлений на продаж б/у Запорожець в ідеальному стані, за який просять досить серйозну суму.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ретро Toyota позашляховик б/к автомобіль авто
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