Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро
Деякі автомобілі в Німеччині продають за символічні гроші. При бажанні можна навіть відшукати машину вартістю у 50 євро.
Сайт FirstGear вивчив свіжі оголошення на німецькій "вторинці" і склав список якраз таких автомобілів. Цікаво, що в добірці опинилися не тільки тридверні хетчбеки, які в Німеччині найчастіше віддають за "копійки", а й більші автомобілі (компактний хетч та навіть повноцінний універсал).
Перший автомобіль – Volvo V70 2005 року з пробігом 200 000 км. Машина не на ходу, проте виглядає достатньою "живою". За 50 євро – це справжній подарунок долі.
Ще одна машина – Volkswagen Golf 1995 року, на одометрі – 220 000 км. У нього відсутній двигун і частково розукомплектований салон, зате ціна – все ті самі 50 євро.
А ось у випадку з Ford Fiesta 2000 року випуску "зворотна сторону медалі". У автомобіля "втомлений" кузов (корозія, вм'ятини), зате він їде. За цю машину так само хочуть півсотні євро.
Ще один Ford 2000 р.в., тільки на цей раз модель Ка. В оголошенні зазначається, що автомобіль в нормальному стані і перебуває на ходу.
Нарешті, стара Opel Astra. Вона виглядає непогано, але зламана (характер поломки не називається). Автомобіль трохи виходить за рамки бюджету (60 євро), але можна поторгуватися.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що деякі автомобілі в Німеччині і зовсім віддають абсолютно безкоштовно.