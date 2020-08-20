Старі Volvo і Volkswagen зараз продають в Німеччині за 50 євро.

Деякі автомобілі в Німеччині продають за символічні гроші. При бажанні можна навіть відшукати машину вартістю у 50 євро.

Сайт FirstGear вивчив свіжі оголошення на німецькій "вторинці" і склав список якраз таких автомобілів. Цікаво, що в добірці опинилися не тільки тридверні хетчбеки, які в Німеччині найчастіше віддають за "копійки", а й більші автомобілі (компактний хетч та навіть повноцінний універсал).

Перший автомобіль – Volvo V70 2005 року з пробігом 200 000 км. Машина не на ходу, проте виглядає достатньою "живою". За 50 євро – це справжній подарунок долі.

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Ще одна машина – Volkswagen Golf 1995 року, на одометрі – 220 000 км. У нього відсутній двигун і частково розукомплектований салон, зате ціна – все ті самі 50 євро.

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

А ось у випадку з Ford Fiesta 2000 року випуску "зворотна сторону медалі". У автомобіля "втомлений" кузов (корозія, вм'ятини), зате він їде. За цю машину так само хочуть півсотні євро.

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Ще один Ford 2000 р.в., тільки на цей раз модель Ка. В оголошенні зазначається, що автомобіль в нормальному стані і перебуває на ходу.

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Нарешті, стара Opel Astra. Вона виглядає непогано, але зламана (характер поломки не називається). Автомобіль трохи виходить за рамки бюджету (60 євро), але можна поторгуватися.

Старі Volvo і Volkswagen зараз продають у Німеччині по 50 євро Фото: firstgear.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що деякі автомобілі в Німеччині і зовсім віддають абсолютно безкоштовно.

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