Старі рвані крісла від автомобіля виставили на продаж за $90 000

На сайті eBay з'явився досить незвичайний автомобільний лот. На продаж виставили старі сидіння від машини, які оцінили у 90 000 доларів. І це при тому, що крісла перебувають у вкрай жахливому стані.

Як пише The Drive, така висока вартість пояснюється ексклюзивністю товару. Вся справа в тому, що ці сидіння були встановлені на одному з п'яти передсерійних прототипів найпершого Chevrolet Corvette. На сьогодні їх вік становить 68 років – "ковші" поставили на масл-кар ще в далекому 1952 році.

Сидіння, які оцінили в $ 90 000. Фото: eBay

Цікава історія і самого автомобіля. Після того, як "Корвет" виїхав з воріт заводу GM, його протягом року возили по виставках. Через якийсь час прототип списали і вирішили утилізувати, але перед цим – випробувати на вогнестійкість при ДТП. Саме тому сидіння погано збереглися: вони рвані і закопчені. Проте, в серед колекціонерів вони дійсно мають певну цінність.

Сидіння, які оцінили в $90 000. Фото: eBay

Сидіння, які оцінили в $90 000. Фото: eBay

Сам прототип виглядав так:

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