Старі Mercedes і BMW зіткнули один з одним. Відео

Стас Сіділєв Новини 08:43, 23.04.2020

Mercedes-Benz W140 та BMW E38 – зірки своєї епохи, про які мріяв кожен потенційний автомобіліст. Моделі, які змагалися на ринку, сьогодні вирішили перевірити незвичайним способом.

Блогери організували справжній краш-тест, щоб зіткнути два автомобілі один з одним у прямому сенсі. Для цього з салону кожної машини демонтували сидіння, замість яких встановили труби для запуску за допомогою повітряної гармати.

BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео

Всіх з самого початку хвилює питання: хто виявиться міцнішим? Старий Mercedes S-class або BMW 7 series? Ви теж можете робити ставки. А отримати відповідь можна тільки одним способом.

BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео

Варто зазначити, що брак професіоналізму в підготовці дає про себе знати. Наприклад, Mercedes після натискання кнопки почав рух набагато різкіше та швидше, ніж BMW. Напевно механіки щось не так під'єднали. В результаті одна машина постраждала набагато серйозніше, а інший седан отримав не так багато пошкоджень.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL показував КАМАЗ, який опинився під колесами БілАЗу.

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