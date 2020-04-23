Старі Mercedes і BMW зіткнули один з одним. Відео

Mercedes-Benz W140 та BMW E38 – зірки своєї епохи, про які мріяв кожен потенційний автомобіліст. Моделі, які змагалися на ринку, сьогодні вирішили перевірити незвичайним способом.
Блогери організували справжній краш-тест, щоб зіткнути два автомобілі один з одним у прямому сенсі. Для цього з салону кожної машини демонтували сидіння, замість яких встановили труби для запуску за допомогою повітряної гармати.
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
Всіх з самого початку хвилює питання: хто виявиться міцнішим? Старий Mercedes S-class або BMW 7 series? Ви теж можете робити ставки. А отримати відповідь можна тільки одним способом.
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
BMW і Mercedes вдарили один об одного
скріншот відео
Варто зазначити, що брак професіоналізму в підготовці дає про себе знати. Наприклад, Mercedes після натискання кнопки почав рух набагато різкіше та швидше, ніж BMW. Напевно механіки щось не так під'єднали. В результаті одна машина постраждала набагато серйозніше, а інший седан отримав не так багато пошкоджень.
Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL показував КАМАЗ, який опинився під колесами БілАЗу.
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