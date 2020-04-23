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23 квітня • оновлено в 08:57
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Старі Mercedes і BMW зіткнули один з одним. Відео

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Mercedes-Benz W140 та BMW E38 – зірки своєї епохи, про які мріяв кожен потенційний автомобіліст. Моделі, які змагалися на ринку, сьогодні вирішили перевірити незвичайним способом.

Блогери організували справжній краш-тест, щоб зіткнути два автомобілі один з одним у прямому сенсі. Для цього з салону кожної машини демонтували сидіння, замість яких встановили труби для запуску за допомогою повітряної гармати.

BMW і Mercedes вдарили один об одного

BMW і Mercedes вдарили один об одного

скріншот відео

BMW і Mercedes вдарили один об одного

BMW і Mercedes вдарили один об одного

скріншот відео

Всіх з самого початку хвилює питання: хто виявиться міцнішим? Старий Mercedes S-class або BMW 7 series? Ви теж можете робити ставки. А отримати відповідь можна тільки одним способом.

BMW і Mercedes вдарили один об одного

BMW і Mercedes вдарили один об одного

скріншот відео

BMW і Mercedes вдарили один об одного

BMW і Mercedes вдарили один об одного

скріншот відео

Варто зазначити, що брак професіоналізму в підготовці дає про себе знати. Наприклад, Mercedes після натискання кнопки почав рух набагато різкіше та швидше, ніж BMW. Напевно механіки щось не так під'єднали. В результаті одна машина постраждала набагато серйозніше, а інший седан отримав не так багато пошкоджень.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL показував КАМАЗ, який опинився під колесами БілАЗу.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль ретро Mercedes-Benz BMW краш-тест
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