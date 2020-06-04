Стара Нива з пробігом 250 000 км вразила своїм станом

У Колумбії (Латинська Америка) виставили на продаж незвичайну ВАЗ-2121 Нива. Автомобілю 39 років (1981 р.в.), його пробіг становить 250 000 км, але при цьому виглядає радянський позашляховик – на тверду п'ятірку.

В оголошенні власник вказує, що його Нива – один з перших екземплярів ВАЗ-2121, які завезли до Колумбії. При цьому незважаючи на те, що автомобіль перебуває у відмінному стані (ні по кузову, ні по салону, немає ніяких питань) і володіє шестизначним числом на одометрі, 90% його деталей – оригінальні.

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

ВАЗ, що виставлений на продаж, оснащений 1,6-літровим мотором потужністю 75 к.с., який працює в парі з 4-ступіневою "механікою". Взутий автомобіль в покришки Limacaucho 6.50x16 Super Jeep 6 lonas, також у нього особливий номерний знак з синьою маркуванням – такої в Колумбії віщають виключно на класичні автомобілі.

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

У комплекті до автомобіля йде автентичний ремкомплект з домкратом, ліхтариком і насосом.

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

Нива з пробігом 250 000 км facebook.com/groups/ladapower

За Ниву власник просить 35 млн колумбійських песо – це приблизно 7200 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що стару ЗАЗ Таврія оцінили в Німеччині в 7000 євро.