Стало відомо, яким буде суперник Renault Duster від Ravon

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
3,8 т.
Стало відомо, яким буде суперник Renault Duster від Ravon

Узбецький бренд недорогих автомобілів Ravon, який добре відомий в Україні, поповнить свою лінійку кросовером; його побудують на базі позашляховика Chevrolet Tracker. Новинка коштуватиме від $15 000, завдяки чому вона зможе конкурувати з Renault Duster.

Про це повідомляє FirstGear. Відзначається, що завод UzAuto Motors, який випускає бюджетні машини UzAuto Motors під брендом Ravon, планує збільшити обсяги виробництва в 2021 році до 190 тис. авто на рік. У зв'язку з цим на конвеєр відправлять кілька нових моделей, однією з яких і стане вищезгаданий Chevrolet Tracker.

Chevrolet Tracker перетвориться на Ravon

Найімовірніше, новий кросовер "Равон" практично не буде відрізнятися від донора – впізнати його можна буде лише за власним логотипом і зміненою радіаторною решіткою. Саме такий підхід свого часу Ravon застосував при створенні моделей R2 і R4 (обидві машини є копіями гетчбека Chevrolet Spark і седана Chevrolet Cobalt відповідно).

В Узбекистані кросовер будуть випускатимуть, найімовірніше, з мінімальними змінами - іншими будуть лише радіаторна решітка, логотипи та шильди

Випускається Chevrolet Tracker поточного покоління з 2019 року, його головними ринками є Китай і Південна Америка. Це досить компактний кросовер (довжиною 4,27 м), який має сучасний дизайн. У лінійку двигунів позашляховика входять кілька турбированних моторів об'ємом 1.0, 1.2 і 1.3, їхня віддача – від 116 до 165 сил (найпотужніший агрегат прискорює SUV до 100 км/год за 8,9 сек). Модель пропонується як у передньо-, так і повноприводному виконаннях.

У салоні також будуть мінімальні нововведення, спрямовані на здешевшення моделі (наприклад, замість кнопок на кермі з'являться заглушки)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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