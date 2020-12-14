Стало відомо, яким буде суперник Renault Duster від Ravon

Узбецький бренд недорогих автомобілів Ravon, який добре відомий в Україні, поповнить свою лінійку кросовером; його побудують на базі позашляховика Chevrolet Tracker. Новинка коштуватиме від $15 000, завдяки чому вона зможе конкурувати з Renault Duster.

Про це повідомляє FirstGear. Відзначається, що завод UzAuto Motors, який випускає бюджетні машини UzAuto Motors під брендом Ravon, планує збільшити обсяги виробництва в 2021 році до 190 тис. авто на рік. У зв'язку з цим на конвеєр відправлять кілька нових моделей, однією з яких і стане вищезгаданий Chevrolet Tracker.

Найімовірніше, новий кросовер "Равон" практично не буде відрізнятися від донора – впізнати його можна буде лише за власним логотипом і зміненою радіаторною решіткою. Саме такий підхід свого часу Ravon застосував при створенні моделей R2 і R4 (обидві машини є копіями гетчбека Chevrolet Spark і седана Chevrolet Cobalt відповідно).

Випускається Chevrolet Tracker поточного покоління з 2019 року, його головними ринками є Китай і Південна Америка. Це досить компактний кросовер (довжиною 4,27 м), який має сучасний дизайн. У лінійку двигунів позашляховика входять кілька турбированних моторів об'ємом 1.0, 1.2 і 1.3, їхня віддача – від 116 до 165 сил (найпотужніший агрегат прискорює SUV до 100 км/год за 8,9 сек). Модель пропонується як у передньо-, так і повноприводному виконаннях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: