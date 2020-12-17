Стало відомо, як у всьому світі заощаджують, купуючи новий автомобіль

Купуючи новий автомобіль, багато хто заощаджує певну кількість грошей завдяки вибору білого кольору машини. Таке забарвлення є найчастіше базовим у багатьох автовиробників, і, на відміну від інших кольорів, за нього не потрібно доплачувати.

Зокрема, як свідчить статистика американської компанії Axalta Coating Systems, яка займається постачанням лакофарбових покриттів, у 2020 році серед усіх проданих авто в усьому світі 38% машин мали білий колір. Далі з великим відривом іде чорне забарвлення – 19%. Замикає ТОП-3 сірий колір із показником 15%, пише Carscoops.

На інші популярні кольори випадає частка в менш ніж 10%. Зокрема, на сріблясті авто цього року випало 9% продажу, на сині – 7%, на червоні – 5%, а на коричневі й жовті – 2% і 1% відповідно. Автомобілям інших кольорів віддали перевагу менш ніж 1% покупців.

Цікаво водночас, що найбільше білих авто продають у Китаї – там вони займають 57% усього ринку. А ось, наприклад, у Європі і Північній Америці найпопулярнішим кольором авто є сірий – на автомобілі цього кольору 2020 року випало 25% і 19% продажу відповідно. Утім, у Старому Світі білий колір також займає частку у 25%.

Як раніше писав OBOZREVATEL: