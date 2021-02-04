Стало відомо, як оновлять Chery Tiggo 8

Кросовер Chery Tiggo 8 отримає новий півторалітровий чотирициліндровий турбомотор. Щоправда, він доступний тільки для моделі в максимальній комплектації Prestige.

Спочатку автомобіль був виконаний тільки в Prestige з безальтернативним силовим агрегатом (турбомотор 2.0 плюс варіатор) і салоном на сім місць. Але згодом китайська компанія почала випускати нові версії та комплектації моделі. Про це повідомляє сайт Drive . ru.

Новий двигун розвиває 147 к.с. і 210 Нм та працює в парі з шестиступеневим преселективним "роботом".

Зазначається, що кросовер з надувним 1.5 коштує дещо менше, ніж машини з дволітровим двигуном (170 к.с., 250 Нм), і він економічніше. У змішаному циклі менш потужний автомобіль споживає 7,6 л "дев'яносто другого" бензину на 100 км проти 8,2 у старшій модифікації.

Також 147-сильна версія динамічніша. До 100 км/год вона розганяється за 9,8 с, що швидше на 0,2 с. Водночас максимальна швидкість 170-сильного Tiggo 8 – 200 км/год, що на 10 більше, ніж у 147-го.

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