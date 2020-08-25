Стало відомо, як часто водії втрачають свої авто на парковках

Компанія Skoda провела дослідження, метою якого було з'ясувати, скільки відсотків водіїв забувають про те, де припаркували свій автомобіль. Цифри виявилися досить вражаючими.

Як пише uk.motor1.com, дослідження базується на основі опитування, проведеного серед 2000 британських автомобілістів.

Більше половини водіїв забувають, де припаркували свої авто. Фото: uk.motor1.com

Більше половини респондентів, а саме, 52%, зізналися, що хоча б раз на рік забували, де залишили свою машину. При цьому 25% втрачали автомобіль як мінімум два рази за рік, а 14% – три рази і більше. При цьому найбільше "забудькуватих" водіїв доводиться на молодих британців, у віці від 18 до 25 років.

Як і слід було очікувати, найчастіше у автомобілістів виникають проблеми з пошуком автомобілів у торгових центрах (58%). В середньому чоловіки шукають свій втрачений автомобіль шість з половиною хвилин, а жінки –п'ять з половиною хвилин.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомеханік продав чужий автомобіль, який йому привезли на ремонт.