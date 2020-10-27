Стало відомо, скільки нових автомобілів Lada купили українці

З початку 2020 року українці купили 360 нових автомобілів Lada. На російський бренд припадає менше 1% від загального продажу нових авто в Україні.

Про це повідомляє видання AutoGeek з посиланням на російський "Автостат". Підкреслюється, що незважаючи на те, що майже чотири сотні українців купили нові автомобілі "Лада", в цілому машини з РФ в Україні стали купувати рідше – за рік попит впав на 38%.

Lada Granta - найпопулярніший ВАЗ в Україні lada.ua

Найчастіше жителі України вибирали модель Lada Granta – з січня по вересень її купили 90 осіб. Далі йде Vesta (85 од.) І 4х4 (70 од.), Xray (65 од.) І Largus (50 од).

При цьому не всі нові "Лади" були привезені з Росії: з цієї осені деякі моделі російської марки складаються на заводі ЗАЗ в Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явилися ціни на автомобілі Lada, які збираються Запорізьким автозавод е. Їх опублікувало офіційне представництво марки. Після цього журналісти порівняли ціни на моделі ВАЗ української і російської збірки, яке показало, що деякі "Лади" в Україні коштують дорожче, ніж в Росії.