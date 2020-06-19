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Стало відомо, скільки людей гине щодня на дорогах України

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
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Стало відомо, скільки людей гине щодня на дорогах України

Стало відомо, скільки людей гине щодня на дорогах України

На сайті Патрульної поліції України опубліковані статистичні дані про ДТП в Україні за перші 5 місяців 2020 року.

За перші п'ять місяців поточного року на українських дорогах сталося 57929 дорожньо-транспортних пригод. Із них у 8832 випадках – постраждали люди. Причому, якщо сумарно кількість ДТП знизилася на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, то їх кількість із постраждалими зросла на 4,2%.

У лідерах традиційно – українська столиця, на частку якої припадає кожна четверта ДТП в країні. Серед лідерів антирейтингу також виявилися Одеська, Київська, Дніпропетровська та Харківська області, в кожній з яких за 5 місяців було зафіксовано понад 4 тисячі ДТП.

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Але ще більш сумними виглядають цифри смертності – на дорогах країни за 5 місяців загинуло 1209 осіб – фактично щодня ми втрачаємо 8 людей! Це на 14,3% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Найсмертоноснішими виявилися дороги Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Крім того, за 5 місяців у ДТП на українських дорогах було травмовано 11 тисяч осіб!

АвтоОбоз рекомендує бути дуже обережними на дорогах, не нехтувати елементарними нормами безпеки і виконувати ПДР.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні поліція показала фото порушників швидкісного режиму в Києві.

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