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11 листопада • оновлено в 17:00
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І це не Київ: названо місто з найвищими цінами на паркування в Україні

1.7т
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Найвища вартість паркування автомобіля в Україні – у Львові. Київ опинився на третьому місці.

Як повідомляє OBOZREVATEL, автомобілістам тепер необхідно уважніше ставитися до вибору місця паркування. Адже інакше машину, залишену з порушенням правил, можуть евакуювати.

Скільки коштує паркування в Україні в різних регіонах? Даємо відповіді в наочній інфографіці. Цікаво, що у Києві – далеко не найвищі розцінки.

Вартість паркування в Україні залежить від регіону і кількості спеціальних майданчиків в місті

Вартість паркування в Україні залежить від регіону і кількості спеціальних майданчиків в місті

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Швидше за все, це пов'язано з великою кількістю паркувальних майданчиків. Їх у столиці налічується 1019 шт. Вартість змінюється під час руху від центру до периферії міста. Діапазон 5-10 грн за годину.

Українським автомобілістам слід уважно ставитися до паркування авто

Українським автомобілістам слід уважно ставитися до паркування авто

Дорожче одна година паркування коштує у Львові – 20 грн у центрі. І тут видно взаємозв'язок із кількістю майданчиків – всього 36 шт. Найдешевше припаркувати автомобіль можна у Харкові – від 2 до 5 грн/год при 115 майданчиках на місто.

Як розповідав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини парковка евакуація штрафы
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