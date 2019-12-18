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18 грудня • оновлено в 15:49
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Стало відомо, наскільки далеко поїде електричний кросовер BMW

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Компанія BMW оприлюднила ключові характеристики свого першого електричного кросовера iX3. Автомобіль надійде у виробництво порівняно скоро – у 2020 році.

Отже, що ж підготували нам "баварці"? як з'ясував OBOZREVATEL, при створенні BMW виробник вирішив зробити акцент не на запас ходу, а на більш високу ефективність автомобіля в цілому.

BMW iX3 на тестах

BMW iX3 на тестах

press.bmwgroup.com

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Тому батарея у нового електрокара BMW буде досить скромна – ємністю 74 кВтгод. Її буде вистачати на подолання відстані у 440 км по циклу WLTP (тобто в реальності – близько 400 км).

Концептуальний BMW iX3

Концептуальний BMW iX3

press.bmwgroup.com

Як стверджують в компанії, BMW iX3 cможет похвалитися низьким енергоспоживанням – менше 20 кВтгод / 100 км (WLTP). Раніше така цифра була доступна тільки більшим (і більш важкими) батареям.

Електромотор нового електромобіля BMW

Електромотор нового електромобіля BMW

press.bmwgroup.com

Харчуватися акумулятор буде від електродвигуна з максимальною вихідною потужністю 286 к.с. при крутному моменті 400 Нм. Тяга передається виключно на задні колеса.

BMW iX3 на тестах в компанії ще двох електрокарів

BMW iX3 на тестах в компанії ще двох електрокарів

press.bmwgroup.com

Динамічні дані BMW iX3 поки не розкриті, але, за словами виробника, автомобіль забезпечує "високе початкове прискорення". Зате в компанії не без хвастощів відзначили, що новинка буде дуже практичним авто, оскільки запропонує стільки ж місця для пасажирів і багажу, як і звичайний X3 (завдяки тому, що акумуляторну батарею встановлено в підлозі автомобіля).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, BMW вивела на тести електричну 7-Серію.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі BMW
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