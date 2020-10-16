Стало відомо, хто купив єдиний у світі український бетмобіль

У мережі з'явилися подробиці про унікальний бетмобіль, який недавно переїхав з України в Монако. Журналісти дізналися, хто став новим власником машини і дізналися деякі цікаві факти про саме авто.

Як пише TopGir, новим власником бетмобіля став став син президента Єгипту. В сюжеті ТСН говориться, хлопця звуть Мухаммед. У скільки обійшовся автомобіль, покупець не розповів, але, за чутками, йдеться приблизно про 200 000 доларах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Нагадаємо, спочатку бетмобіль знаходився в Литві, але потім його привезли в Україну для реставрації. У Києві відновленням автомобіля займалося одне з СТО і, як виявилося, крім ремонту фахівці встановили на автомобіль також нове обладнання – наприклад, декоративні стволи від справжніх кулеметів.

Під час відновлення машина змінила свого власника, саме тому з України її згодом доставили в Монако.

Дана машина є одним з трьох бетмобілів, які були побудовані для фільму "Бетмен" 1989 року. Незвичайне авто побудовано на шасі Chevrolet Caprice і оснащено двигуном V12 від BMW.

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