Стали відомі українські ціни на новий Hyundai Tucson
Українське представництво компанії Hyundai оприлюднило ціни на кросовер Tucson нового покоління.
Про це повідомляє пресслужба виробника. Світова презентація четвертої генерації Hyundai Tucson відбулася у вересні минулого року.
Новинка отримала дуже виразну зовнішність, виконану в новій стилістиці Sensuous Sportiness. Серед яскравих елементів дизайну моделі – світлодіодні фари Parametric Hidden Lights, які інтегровані у облицювання радіатора. Крім того, вони виконують функції денних ходових вогнів.
На українському ринку Tucson буде запропонований в чотирьох комплектаціях: Express, Dynamic, Elegance та Top. Покупці зможуть вибирати між бензиновим, дизельним або гібридним силовим агрегатом, а також переднім або повним приводом.
Бензиновий двигун 2.0 MPi має потужність 156 к.с. і комплектується 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП. Вартість у початковій комплектації Express стартує з позначки 707 300 грн.
Турбодизель 1.6 TCi потужністю 136 к.с. працює в парі з роботизованою 7-ступінчастою коробкою передач 7DCT з двома зчепленнями. Дизельна версія доступна з другої комплектації Dymamic, та за неї просять не менше 891 200.
Tucson Hybrid оснащений силовим агрегатом потужністю 230 к.с., який працює в тісній взаємодії з 6-ступінчастою АКП. "Зелена" новинка доступна з комплектації Dynamic, а її ціна – від 1 013 200.
На Hyundai Tucson поширюється гарантія 5 років або 100 000 км пробігу.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж флагманського позашляховика Hyundai Palisade, а у Кореї представили спортивну версію Tucson N.