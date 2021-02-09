Стали відомі особливості седану BMW 7 Series наступного покоління

Седан BMW 7 Series наступного покоління матиме декілька функцій від Rolls-Royce. Його оснастять фальшрадіаторною решіткою з підсвічуванням Iconic Glow і повністю автоматичними дверима.

7 Series з індексом G70 в стандартному виконанні отримає пневматичну підвіску, двері зі спеціальними доводжувачами, преміальну аудіосистему B&W та нові фари. Також автомобіль матиме штучний інтелект і новий пакет допомоги автомобілісту, який називається "Помічник на автомагістралі". Про це повідомляє сайт Car.ru.

Крім того, фахівці заявили, що крісла модифікації є дуже зручними та комфортними. Опціонально транспортний засіб отримав зоряне оформлення даху типу Sky Lounge.

Оновлену 7 Series планують презентувати в кінці 2021 року. А її виробництво має розпочатися в липні наступного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW розширила моторну гаму моделі 4-Series. У ній з'явилися версії з рядним турбодизелем 3.0 B57 – лінійку доповнили модифікаціями 430d xDrive і M440d xDrive.

Версія 430d xDrive має 286 кінських сил та 650 Нм і здатна розігнатися до 100 км/год за 5,1 секунди. M440d xDrive має 340 к.с. та 700 Нм та розганяється до "сотні" на півсекунди швидше.