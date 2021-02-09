Стали відомі особливості седану BMW 7 Series наступного покоління

Obozrevatel Новини 11:35, 9.02.2021 Оновлено: 11:38, 9.02.2021

Седан BMW 7 Series наступного покоління матиме декілька функцій від Rolls-Royce. Його оснастять фальшрадіаторною решіткою з підсвічуванням Iconic Glow і повністю автоматичними дверима.

7 Series з індексом G70 в стандартному виконанні отримає пневматичну підвіску, двері зі спеціальними доводжувачами, преміальну аудіосистему B&W та нові фари. Також автомобіль матиме штучний інтелект і новий пакет допомоги автомобілісту, який називається "Помічник на автомагістралі". Про це повідомляє сайт Car.ru.

Крім того, фахівці заявили, що крісла модифікації є дуже зручними та комфортними. Опціонально транспортний засіб отримав зоряне оформлення даху типу Sky Lounge.

Оновлену 7 Series планують презентувати в кінці 2021 року. А її виробництво має розпочатися в липні наступного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW розширила моторну гаму моделі 4-Series. У ній з'явилися версії з рядним турбодизелем 3.0 B57 – лінійку доповнили модифікаціями 430d xDrive і M440d xDrive.

Версія 430d xDrive має 286 кінських сил та 650 Нм і здатна розігнатися до 100 км/год за 5,1 секунди. M440d xDrive має 340 к.с. та 700 Нм та розганяється до "сотні" на півсекунди швидше.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Пішли служити дуже рано, але не повернулися: що відомо про загиблих під Новомихайлівкою українських військових

Українцям нараховують фейкові борги за газ: ексміністру "намалювали" мінус

Глухоніма і боягузлива демократія

Секретарка Киви, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради

Війну на Донбасі можна закінчити моментально, а от із Кримом будуть проблеми