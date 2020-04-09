Стали відомі найнадійніші авто: несподівані результати

Популярне британське автомобільне видання Auto Express опублікувало щорічний рейтинг задоволеності покупців новими авто Driver Power 2020.

Kia Sorento названий самим надійним за версією Auto Express autoexpress.co.uk

Результати свідчать, що корейські і японські автовиробники. Зокрема, очолив рейтинг з вражаючим результатом 92% Kia Sorento. Опитування показало, що модель має високу надійність, має кращий інтер'єр, а випереджає конкурентів по своїй практичності. За словами власників Sorento, у автомобіля дуже зручні сидіння, багато вільного простору в салоні і різних відділень для дрібниць.

У топ-20 домінують автомобілі корейських і японських брендів. Крім них добре показали себе Peugeot 3008, який посів друге місце, три моделі чеської компанії Skoda – Kodiaq, Karoq і Superb, а також шведський Volvo XC40.

Топ-20 найбільш надійних авто за версією Auto Express:

Рейтинг надійності за версією Auto Express

Як писав раніше OBOZREVATEL, стали відомі переможці конкурсу "Автомобіль 2020 року" в світі.

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