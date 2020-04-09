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9 квітня • оновлено в 17:20
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Стали відомі найнадійніші авто: несподівані результати

4.9т
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Популярне британське автомобільне видання Auto Express опублікувало щорічний рейтинг задоволеності покупців новими авто Driver Power 2020.

Kia Sorento названий самим надійним за версією Auto Express

Kia Sorento названий самим надійним за версією Auto Express

autoexpress.co.uk

Результати свідчать, що корейські і японські автовиробники. Зокрема, очолив рейтинг з вражаючим результатом 92% Kia Sorento. Опитування показало, що модель має високу надійність, має кращий інтер'єр, а випереджає конкурентів по своїй практичності. За словами власників Sorento, у автомобіля дуже зручні сидіння, багато вільного простору в салоні і різних відділень для дрібниць.

У топ-20 домінують автомобілі корейських і японських брендів. Крім них добре показали себе Peugeot 3008, який посів друге місце, три моделі чеської компанії Skoda – Kodiaq, Karoq і Superb, а також шведський Volvo XC40.

Топ-20 найбільш надійних авто за версією Auto Express:

Рейтинг надійності за версією Auto Express

Рейтинг надійності за версією Auto Express

Як писав раніше OBOZREVATEL, стали відомі переможці конкурсу "Автомобіль 2020 року" в світі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
Toyota Subaru Lexus Mazda Volvo Skoda Peugeot Kia кросовер авто новини нові авто
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